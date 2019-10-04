2019-10-04T22:16:54+03:00
Общество

311 млн уйдут на реставрацию 5 комнат Екатерины II в Царском Селе

Музей-заповедник «Царское Село» объявил конкурс на сайте госзакупок
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Проект восстановления комнат сделали еще в 80-е годы, но реставрация начнется лишь сейчас.Проект восстановления комнат сделали еще в 80-е годы, но реставрация начнется лишь сейчас.Фото: Артем КИЛЬКИН
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4 октября государственный музей-заповедник «Царское Село» объявило конкурс на выполнение работ по реставрации 5 комнат Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Закупка дорогостоящая – 311 миллионов рублей. Времени на работу – до конца 2022 года.

- От победителя конкурса потребуется точно воссоздать декоративное убранство пяти личных комнат Екатерины II. Это опочивальня, серебряный и зеркальный кабинет, купольный зал, табакерка, - говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Заявки на конкурс принимаются до 22 октября. Участвовать разрешается только субъектам малого и среднего предпринимательства. По словам сотрудников музея, декоративная отделка всех комнат полностью уничтожена во время Великой Отечественной войны. Примечательно, что проект восстановления 5 личных комнат был разработан Александром Кедринским еще в 1980 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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