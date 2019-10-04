311 млн уйдут на реставрацию 5 комнат Екатерины II в Царском Селе
4 октября государственный музей-заповедник «Царское Село» объявило конкурс на выполнение работ по реставрации 5 комнат Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Закупка дорогостоящая – 311 миллионов рублей. Времени на работу – до конца 2022 года.
- От победителя конкурса потребуется точно воссоздать декоративное убранство пяти личных комнат Екатерины II. Это опочивальня, серебряный и зеркальный кабинет, купольный зал, табакерка, - говорится в сообщении на сайте госзакупок.
Заявки на конкурс принимаются до 22 октября. Участвовать разрешается только субъектам малого и среднего предпринимательства. По словам сотрудников музея, декоративная отделка всех комнат полностью уничтожена во время Великой Отечественной войны. Примечательно, что проект восстановления 5 личных комнат был разработан Александром Кедринским еще в 1980 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU