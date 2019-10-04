2019-10-04T22:53:09+03:00
Происшествия

Налетчики с обрезом ограбили продуктовый магазин в Новом Девяткино

Неизвестные некоторое время терроризировали кассира, а после скрылись с награбленным
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полиция уже ищет злоумышленников.Полиция уже ищет злоумышленников.
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4 октября около 7 вечера неизвестные ограбили «Пятерочку» на улице Флотской в Новом Девяткино. Двое мужчин резко ворвались в продуктовый и полностью обчистили кассу, изрядно напугав единственную сотрудницу магазина.

- Первый швырнул наш компьютер. Второй резко подбежал с обрезом и пригрозил, что будет сейчас стрелять. Я начала отходить в угол, мне стало страшно. А он мне: «Я сейчас выстрелю!». Его напарник забрал деньги и закричал, что угрожать не надо, после чего они сбежали, - сказала кассир магазина на видео с места происшествия, которое опубликовали в паблике «Девяткино LIVE | Мурино» в соцсети «Вконтакте».

Пострадавшая написала заявление в полицию. Стражи порядка уже ищут неизвестных налетчиков. Возможно, их удастся поймать по горячим следам. Ежели нет, то идентифицировать злоумышленников не составит проблем. Лицо одного из них отчетливо видно на камерах наблюдения. К тому же они оба были без перчаток и сильно «наследили» в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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