Дворник прихватил с собой чужие велосипеды, прибираясь на одной из улиц в Петроградке

СЕГОДНЯ 23:15 2019-10-04T23:15:54+03:00

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Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который похитил два велосипеда. Его собираются судить по статье «кража с причинением значительного ущерба гражданину». «Это я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было!» - наверняка подумал несчастный дворник и решил украсть сразу два двухколесных транспорта. Один из них стоимостью в 12 тысяч рублей, а другой в 17.

- По версии следствия, мужчина в сентябре 2019 года во время своей работы - уборки территории, с целью получения материальной выгоды, открыл замок страховочного троса и тайно похитил два велосипеда с разницей в несколько дней. В обоих случаях действия злоумышленника никто не заметил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Известно, что дворник раскаялся в содеянном и признал свою вину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU