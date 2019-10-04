2019-10-04T23:15:54+03:00
Происшествия

Дворник прихватил с собой чужие велосипеды, прибираясь на одной из улиц в Петроградке

На серийного воришку завели уголовное дело
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Воришка раскаялся в содеянном.Воришка раскаялся в содеянном.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который похитил два велосипеда. Его собираются судить по статье «кража с причинением значительного ущерба гражданину». «Это я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было!» - наверняка подумал несчастный дворник и решил украсть сразу два двухколесных транспорта. Один из них стоимостью в 12 тысяч рублей, а другой в 17.

- По версии следствия, мужчина в сентябре 2019 года во время своей работы - уборки территории, с целью получения материальной выгоды, открыл замок страховочного троса и тайно похитил два велосипеда с разницей в несколько дней. В обоих случаях действия злоумышленника никто не заметил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Известно, что дворник раскаялся в содеянном и признал свою вину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Налетчики с обрезом из Нового Девяткино продолжают терроризировать деревню
Налетчики с обрезом ограбили продуктовый магазин в Новом Девяткино
311 млн уйдут на реставрацию 5 комнат Екатерины II в Царском Селе
Петербуржца пырнули ножом за то, что он не поделился зарядкой от телефона
Октябрьские ремонты дорог перекроют движение транспорта в Петербурге
Росгвардейцев, вымогавших деньги в «тарантиновском» стиле, заключили под стражу в Петербурге
Сортировочный мост снес кузов «Газели»
В Ленобласти подозреваемого в педофилии мужчину взяли под стражу
Преподаватели СПбГУ выступают против переезда в единый кампус университета в Пушкине
В Ленобласти ищут водителя «семерки», насмерть сбившего пенсионерку
В ночь на субботу Петербург засыпят солью из-за похолодания
СКА подписал новый контракт с Антоном Беловым
По решению суда заблокирован сайт с инструкциями по убийству голубей в Санкт-Петербурге
Фантастическое место: Шварценеггер оценил «Газпром Арену»
В центре Санкт-Петербурга по Неве прошла дизельная подводная лодка
Проституток и клиентов из борделя на Варшавской улице выкуривали слезоточивым газом
Двое приезжих жили в Петербурге, расплачиваясь фальшивыми деньгами
Не от того лечили: В Мурино 15-летний подросток умер из-за ошибки врачей
Сын Боярского попытался оправдать отца, уличив в «кривой» парковке машину спецслужб