Человек-кенгуру привел в восторг водителей Петроградки

СЕГОДНЯ 01:28 2019-10-05T01:28:59+03:00

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4 октября на Большом проспекте Петроградской стороны заметили мужчину на джамперах, исполнившего несколько сальто. Человек-кенгуру, как его окрестили пользователи соцсетей, дождался зеленого сигнала светофора и вышел на пешеходный переход. Исполняя опасные, но эффектные пируэты он значительно поднял настроение прохожим и водителям.

- Крутой чувак! Вот, как надо перебегать через дорогу, - делится женщина, заснявшая скакуна на видео, в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

В соцсетях на скакуна отреагировали по-доброму. Кто-то и вовсе видел подобные прыгучие ходули в первый раз в жизни.

- Это только гриппом болеют все вместе, а с ума сходит каждый по-своему. Красавчик! Видно, что не в первый раз спортом занимается, хотя такое лучше не исполнять на дороге.

- А что, прикольно! Незлобивые выкрутасы в дождливую погодку.

Человек-кенгуру на Петроградке.

ИСТОЧНИК KP.RU