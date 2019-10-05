Загулявший в ночи школьник попал под колеса «Киа» во Фрунзенском районе
4 октября 15-летнего подростка сбила «Киа» во Фрунзенском районе. Авария случилась около 11 ночи возле дома №2 на улице Белы Куна. Возможно, школьник слишком сильно торопился домой, что и стало причиной его невнимательности.
- По предварительной информации, пешеход 2004 года рождения был без сопровождения взрослых. Он решил пройти через боковой проезд. В этот момент 26-летний водитель «Киа» двигался по дороге, не успел среагировать на подростка и, к сожалению, сбил его, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Фрунзенскому району.
В результате ДТП школьника отвезли в больницу врачи скорой помощи. Они оценивают его состояние как средней степени тяжести. Судя по фото с места аварии, подросток мог не заметить «Киа» из-за множества припаркованных авто на крае дороги. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU