Загулявший в ночи школьник попал под колеса «Киа» во Фрунзенском районе

СЕГОДНЯ 01:52 2019-10-05T01:52:05+03:00

Парень так и не дошел до дома, его увезли в больницу врачи скорой помощи. Фото: vk.com/dorinspb

Изменить размер текста: A A

4 октября 15-летнего подростка сбила «Киа» во Фрунзенском районе. Авария случилась около 11 ночи возле дома №2 на улице Белы Куна. Возможно, школьник слишком сильно торопился домой, что и стало причиной его невнимательности.

- По предварительной информации, пешеход 2004 года рождения был без сопровождения взрослых. Он решил пройти через боковой проезд. В этот момент 26-летний водитель «Киа» двигался по дороге, не успел среагировать на подростка и, к сожалению, сбил его, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ОГИБДД по Фрунзенскому району.

В результате ДТП школьника отвезли в больницу врачи скорой помощи. Они оценивают его состояние как средней степени тяжести. Судя по фото с места аварии, подросток мог не заметить «Киа» из-за множества припаркованных авто на крае дороги. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU