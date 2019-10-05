Прогноз погоды на выходные, 5 и 6 октября, в Санкт-Петербурге: Холодно и снег

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-05T09:53:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Редкий петербуржец поверит в глобальное потепление, глядя на градусник в начале октября. Утренние показания термометра, близкие к нулю, больше подобают ноябрю. Чтобы не замерзнуть в ближайшие выходные, горожанам лучше хорошенько утеплиться и не забывать про шапки, чтобы не заболеть.

- В субботу, 5 октября, в Петербурге ожидается от 3 до 5 градусов выше ноля. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Местами небольшой дождь с мокрым снегом. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

При этом синоптики предупреждают, что ночью температура падает до ноля. И если пока масштабного гололеда нет, то отдельные участки дорог могут оказаться скользкими. Автомобилистам стоит быть очень аккуратными.

Такая же погода ждет петербуржцев и 6 октября. В воскресенье синоптики обещают до минус одного градуса ночью и не выше плюс пяти днем. Ветер останется северных направлений, а утром и днем пойдет мокрый снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU