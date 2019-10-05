У Светлановской площади «Киа» застряла между «Маздой» и самосвалом

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-05T10:36:38+03:00

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Не самым добрым выдалось утро субботы для трех петербургских водителей. На подъезде к Светлановской площади они встретились и познакомились, но гораздо ближе, чем хотелось. «Киа» умудрилась застрять между грузовиком и «Маздой».

- «Рио» попалась между «Маздой» и самосвалом на проспекте Энгельса, - сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» внимательные горожане.

При этом аварийные машины встали пряно напротив ворот пожарной части, частично перегородив выезд.

Надо сказать, что в этом месте проспекта Энгельса для замены снят верхний слой асфальта, что и могло послужить причиной аварии. Возможно, что на неровной поверхности одну из машин повело и занесло. Остановиться на такой дороге быстро не получилось.

Впрочем, устанавливать виновных будет ГИБДД. А водителям стоит взять на заметку: кроме неровного асфальта опасность представляют и заморозки, которые ожидаются 5 и 6 октября по ночам. Дорога может быть скользкой!

ИСТОЧНИК KP.RU