В Тихвине открылся новый парк с шезлонгами

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-05T11:09:08+03:00

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Новое место для отдыха теперь есть у жителей областного Тихвина. Именно в этом 58-тысячном городе открылась благоустроенная рекреационная зона, созданная на берегу реки Тихвинки неподалеку от стадиона «Кировец».

- Это продолжение реализации проекта «Парк поколений», который появился в Тихвине в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году у пересечения улицы Делегатской и проезда Бойцов 4-й Армии, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Впрочем, для самих горожан важны не те слова, которые сказаны, а те, которые реализованы. А получилось это очень неплохо. Берег Тихвинки украсил деревянный настил из террасной доски.

На нем, вместо скамеек, поставили стационарные уличные шезлонги, на которых приятно полежать в солнечный денек. К спортивной зоне, на которой есть площадка для игры в волейбол, столы для настольного тенниса и место для игр детей, заботливо проложили дорожки.

Рядом есть скамеечки, кабинки для переодевания. А на отдалении - площадка для барбекю с оборудованием, столиками и лавочками. Не забыли строители установить и фонари.

А чтобы парк не пострадал от вандалов, за порядком будет следить видеосистема «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU