2019-10-05T11:37:59+03:00
Происшествия

Неизвестный на «Лексусе» изнасиловал молодую безработную прямо в машине

По словам девушки, все произошло ночью на Васильевском острове
Петр КИБЕР
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В Петербурге полиция ищет владельца "Лексуса", которого обвиняют в изнасиловании девушки.В Петербурге полиция ищет владельца "Лексуса", которого обвиняют в изнасиловании девушки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга проверяет историю 26-летней девушки, которая ночью 4 октября сообщила об изнасиловании. По словам потерпевшей, все произошло ночью у дома 65 по 8 линии. В машине.

- Заявительница утверждает, что около 11:20 утра 3 октября неизвестный мужчина изнасиловал ее в салоне автомобиля «Лексус» серого цвета, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Потерпевшей оказалась нигде не работающая жительница Приморского района. После происшествия она оказалась в больнице, но, получив врачебную помощь, была отпущена домой. В полицию о произошедшем девушка сообщила лишь спустя 14 часов.

Естественно, что приехавшие на место инцидента в три часа ночи оперативники искомой машины уже не обнаружили. Отсмотрев камеры видеонаблюдения ничего значимого полицейские также не увидели. Выяснение обстоятельств инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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