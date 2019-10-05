Неизвестный на «Лексусе» изнасиловал молодую безработную прямо в машине
Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга проверяет историю 26-летней девушки, которая ночью 4 октября сообщила об изнасиловании. По словам потерпевшей, все произошло ночью у дома 65 по 8 линии. В машине.
- Заявительница утверждает, что около 11:20 утра 3 октября неизвестный мужчина изнасиловал ее в салоне автомобиля «Лексус» серого цвета, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Потерпевшей оказалась нигде не работающая жительница Приморского района. После происшествия она оказалась в больнице, но, получив врачебную помощь, была отпущена домой. В полицию о произошедшем девушка сообщила лишь спустя 14 часов.
Естественно, что приехавшие на место инцидента в три часа ночи оперативники искомой машины уже не обнаружили. Отсмотрев камеры видеонаблюдения ничего значимого полицейские также не увидели. Выяснение обстоятельств инцидента продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU