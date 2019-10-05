47-летний сын избил мать-пенсионерку и отнял у нее 220 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-05T12:21:57+03:00

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В привычные места заключения вскоре вернется 47-летний житель Приморского района, который избил и ограбил собственную мать. В полицию пенсионерка позвонила ночью 4 октября, после того, как у ее сына случился очередной приступ агрессии.

- 2:23 в полицию поступило сообщение от женщины 1938 года рождения о том, что по месту жительства в квартире дома 7 корпус 8 по Богатырскому проспекту дерется ее сын, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Приехавшим на вызов полицейским побитая пенсионерка поведала, что ее неоднократно судимый сын силой забрал все ее накопления - 220 тысяч рублей и ушел в неизвестном направлении.

Мужчину быстро нашли, а все похищенное изъяли. По факту инцидента возбуждено дело по статье «Разбой». Меру наказания великовозрастному ребенку изберет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU