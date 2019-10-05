«Стоямба»: Петербуржцы встали в очереди на границе в Финляндией

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-05T13:03:16+03:00

Традиционные поездки на выходные обернулись не менее традиционными пробками

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Дачный сезон в Петербурге и Ленобласти завершен и жители Северо-Запада переключились с кабачков и картошки на другое привычное развлечение выходных - поездки в Финляндию и Эстонию. И на первой и на второй границе утром субботы, 5 октября образовались пробки.

- Стоямба, - иронично оценивают перспективы ждущие в очереди петербуржцы.

Согласно сервису «Граница онлайн», самые большие затруднения возникли на погранпереходе «Брусничное». Здесь на выезд из России скопилось около 200 автомобилей. Ждать в очерели придется около 2,5 часов.

Примерно 2 часа надо было стоять в Светогорске в 9 утра, однако по состоянию на 12:30 ситуация улучшилась и в очереди осталось около 50 автомобилей, что значит ожидание около часа.

На «Торфяновке», само ближней к любимой петербуржцами Лаппеэнранте, собралось 35 авто, ждать прохождения границы надо минут сорок.

Что касается пункта пропуска в Ивангороде, то в сторону эстонской Нарвы машин немного, но очередь движется небыстро. Срок прохождения - до часа.

ИСТОЧНИК KP.RU