2019-10-05T13:03:16+03:00
Общество

«Стоямба»: Петербуржцы встали в очереди на границе в Финляндией

Традиционные поездки на выходные обернулись не менее традиционными пробками
Петр КИБЕР
Поделиться:
Выходные, и петербуржцы традиционно застряли на границе. Фото: vk.com/club17632638Выходные, и петербуржцы традиционно застряли на границе. Фото: vk.com/club17632638
Изменить размер текста:

Дачный сезон в Петербурге и Ленобласти завершен и жители Северо-Запада переключились с кабачков и картошки на другое привычное развлечение выходных - поездки в Финляндию и Эстонию. И на первой и на второй границе утром субботы, 5 октября образовались пробки.

- Стоямба, - иронично оценивают перспективы ждущие в очереди петербуржцы.

Согласно сервису «Граница онлайн», самые большие затруднения возникли на погранпереходе «Брусничное». Здесь на выезд из России скопилось около 200 автомобилей. Ждать в очерели придется около 2,5 часов.

Примерно 2 часа надо было стоять в Светогорске в 9 утра, однако по состоянию на 12:30 ситуация улучшилась и в очереди осталось около 50 автомобилей, что значит ожидание около часа.

На «Торфяновке», само ближней к любимой петербуржцами Лаппеэнранте, собралось 35 авто, ждать прохождения границы надо минут сорок.

Что касается пункта пропуска в Ивангороде, то в сторону эстонской Нарвы машин немного, но очередь движется небыстро. Срок прохождения - до часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает о тумане и гололеде в Ленобласти
Частную школу в Петербурге пугали отравлением «Новичком»
Доставщики интернет-магазина Ozon в Петербурге объявили забастовку
На Мурманском шоссе погиб пенсионер, остановивший авто на обочине
У «Семейной кухни» угнали служебный «Лексус» почти за 7 миллионов рублей
47-летний сын избил мать-пенсионерку и отнял у нее 220 тысяч рублей
Тяп-ляп: На только что открытой «Дунайской» нашли кривой потолок
Неизвестный на «Лексусе» изнасиловал молодую безработную прямо в машине
В Тихвине открылся новый парк с шезлонгами
У Светлановской площади «Киа» застряла между «Маздой» и самосвалом
Утром субботы на Фонтанке горела двухкомнатная квартира, а в реке "плавал" кран
Прогноз погоды на выходные, 5 и 6 октября, в Санкт-Петербурге: Холодно и снег
Загулявший в ночи школьник попал под колеса «Киа» во Фрунзенском районе
Человек-кенгуру привел в восторг водителей Петроградки
«Нет предела совершенству, ребятки!»: Дзюба похвастался походом на балет
Пожарные 12 часов тушили горящий склад с пластиком в Петро-Славянке