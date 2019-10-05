У «Семейной кухни» угнали служебный «Лексус» почти за 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-05T13:19:01+03:00

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Полиция Выборгского района расследует дело о пропаже дорогущей иномарки, которая вечером 4 октября бесследно исчезла от 3/2 по Суздальскому проспекту. Об угоне «Лексуса» стоимостью 6 миллионов 800 тысяч рублей заявил водитель фирмы, на которую оформлен джип.

- В полицию обратился 59-летний мужчина, водитель ООО «Семейная кухня», который сообщил о пропаже автомобиля «Лексус» LX 450 D, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Машина была припаркована у дома водителя и пропала в период между 18:40 и 19:35. По словам заявителя, автомобиль застрахован и по ОСАГО и по КАСКО, а также оборудован двумя сигнализациями.

Поможет это найти элитную иномарку или нет - вопрос открытый. Обычно такие автомобили похищают по заказу и сразу загоняют в отстойник, чтобы после, с новыми документами, перепродать в другой регион.

На камеры наблюдения момент угона не попал. Машину ищут, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU