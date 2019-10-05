На Мурманском шоссе погиб пенсионер, остановивший авто на обочине
Серьезное ДТП произошло утром субботы на 29 километре Мурманского шоссе. Здесь грузовик протаранил легковушку, остановившуюся на обочине. Водитель иномарки погиб на месте.
Около 11:00 мужчины 1979 года рождения, управляя грузовиком «Скания» с полуприцепом (самосвал тонар) совершил наезд на стоявший автомобиль «Субару», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
От сильнейшего удара легковушку отбросило в кювет - она легла на крышу. Сам грузовик также съехал на обочину и завалился на бок.
Водитель легковой машины, пенсионер 1946 года рождения, погиб на месте. По некоторым данным, он мог выйти из машины по нужде.
40-летний шофер «Скании» пострадал меньше и в состоянии средней тяжести был госпитализирован.
В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU