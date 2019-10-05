На Мурманском шоссе погиб пенсионер, остановивший авто на обочине

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-05T13:35:00+03:00

На Мурманском шоссе самосвал протаранил легковушку. Водитель последней погиб. Фото: УГИБДД по СПБ и ЛО

В его легковушку влетел грузовик с полуприцепом

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Серьезное ДТП произошло утром субботы на 29 километре Мурманского шоссе. Здесь грузовик протаранил легковушку, остановившуюся на обочине. Водитель иномарки погиб на месте.

Около 11:00 мужчины 1979 года рождения, управляя грузовиком «Скания» с полуприцепом (самосвал тонар) совершил наезд на стоявший автомобиль «Субару», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

От сильнейшего удара легковушку отбросило в кювет - она легла на крышу. Сам грузовик также съехал на обочину и завалился на бок.

Водитель легковой машины, пенсионер 1946 года рождения, погиб на месте. По некоторым данным, он мог выйти из машины по нужде.

40-летний шофер «Скании» пострадал меньше и в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU