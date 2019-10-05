2019-10-05T15:24:55+03:00
Общество

Доставщики интернет-магазина Ozon в Петербурге объявили забастовку

Несколько десятков сотрудников отказались выходить на работу из-за проблем с зарплатой
Петр КИБЕР
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Сотни заказов, сделанных в интернет-магазине Ozon, не привезут из-за забастовки курьеров. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedСотни заказов, сделанных в интернет-магазине Ozon, не привезут из-за забастовки курьеров. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Сотни петербуржцев не дождались утром субботы своих заказов из популярного интернет-магазина Ozon. Причиной тому стала забастовка работников доставки, которые накануне получили зарплату и были очень недовольны цифрами.

- Сегодня, 5 октября, большая часть клиентов Ozon не получат свои заказы, так как на складе в Санкт-Петербурге официальная забастовка сотрудников. В связи с ухудшением условий оплаты труда, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное» сами сотрудники интернет-магазина.

По словам людей, их работодатель нарушает трудовое законодательство. В чем конкретно - не поясняется. Но причиной сегодняшней забастовки стали суммы, полученные в пятничной зарплате.

Не так давно в российском представительстве интернет-магазина сменилась схема оплаты труда курьеров и люди стали получать ощутимо меньше. При этом многие работают на своих машинах и прилично тратят на бензин.

В соцсетях клиенты компании уже жалуются на срывы сроков заказов.

- А я то думаю чего у меня была задержка заказа в 3 дня? Кормили завтраками и постоянно меняли дату доставки. Говорили что у них постаматы забиты, - пишет в соцсетях Павел Греченков.

В самой компании пока проблемы не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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