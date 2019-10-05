Доставщики интернет-магазина Ozon в Петербурге объявили забастовку
Сотни петербуржцев не дождались утром субботы своих заказов из популярного интернет-магазина Ozon. Причиной тому стала забастовка работников доставки, которые накануне получили зарплату и были очень недовольны цифрами.
- Сегодня, 5 октября, большая часть клиентов Ozon не получат свои заказы, так как на складе в Санкт-Петербурге официальная забастовка сотрудников. В связи с ухудшением условий оплаты труда, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное» сами сотрудники интернет-магазина.
По словам людей, их работодатель нарушает трудовое законодательство. В чем конкретно - не поясняется. Но причиной сегодняшней забастовки стали суммы, полученные в пятничной зарплате.
Не так давно в российском представительстве интернет-магазина сменилась схема оплаты труда курьеров и люди стали получать ощутимо меньше. При этом многие работают на своих машинах и прилично тратят на бензин.
В соцсетях клиенты компании уже жалуются на срывы сроков заказов.
- А я то думаю чего у меня была задержка заказа в 3 дня? Кормили завтраками и постоянно меняли дату доставки. Говорили что у них постаматы забиты, - пишет в соцсетях Павел Греченков.
В самой компании пока проблемы не комментируют.
ИСТОЧНИК KP.RU