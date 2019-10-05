Частную школу в Петербурге пугали отравлением «Новичком»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-05T15:43:45+03:00

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Больше ста человек учеников честной школы «Дипломат» пришлось эвакуировать сотрудникам полиции. Причиной беспокойства стала анонимка, присланная на электронную почту учебного заведения днем 4 октября.

- Доброго времени суток. Есть информация, что в вашем учебном заведении готовится распыление химического препарата «Новичек» (орфография и стиль сохранены - прим.ред.), - говорилось в письме.

Неизвестный «благожелатель» уверял, что информация об акте терроризма есть только у него и еще двух человек, а также советовал не обращаться в полицию. Впрочем, директор школы не послушалась совета и набрала «02».

Естественно, что следов отравляющих веществ в школе не нашли. Детям разрешили вернутся в школу, а по факту угроз завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Напомним, что отравляющий газ «Новичок» стал известен всему миру весной 2018 года. Им, по версии британской полиции, в Великобритании отравили бывшего офицера спецслужб России Сергея Скрипаля и его дочь. Они пострадали, но остались живы. Лондон обвинил в инциденте Москву. Российская сторона причастность отвергает. Расследование дела не завершено до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU