МЧС предупреждает о тумане и гололеде в Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-05T16:11:01+03:00

Мало кто из водителей уже сменил резину, а гололед вполне реален. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Особо внимательными стоит быть водителям, ведь зимнюю резину почти никто еще не поставил

Изменить размер текста: A A

Октябрь и ноябрь - самые опасные осенние месяцы для водителей. Погода в это время переменчивая и если днем может быть остаточно тепло, то в темное время суток на дороге то и дело образовывается гололед. А это чревато авариями, особенно если резина стоит еще летняя. Об этом, а также о надвигающемся тумане в Ленобласти предупреждает местное управление МЧС.

- Ночью и утром 6 октября на территории Ленинградской области местами ожидается туман, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со ссылкой на данные синоптиков.

При этом, из-за ночных заморозков, в период с 6 по 8 октября ночью и утром на дорогах местами будет гололедица. Учитывая, что это период с воскресенья по понедельник, то дачникам, возвращающимся в Петербург, а также тем, кто по личным делам и работе поедет по областным трассам, стоит быть очень внимательными.

Традиционные в таких случаях советы: не спешить, держать скоростной режим и дистанцию, а также не забывать про фары и ремень.

ИСТОЧНИК KP.RU