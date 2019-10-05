«Теплые источники, возможно даже целебные»: В центре Петербурга прорвало трубу с горячей водой

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-05T17:15:46+03:00

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Настоящая долина гейзеров образовалась утром субботы в Виленском переулке. Причиной, по которой центр Петербурга стал похож на Исландию, стал прорыв теплотрассы. Из-за этого прилегающую территорию заволокло паром, а машины потонули в кипятке.

- Разлив горячей воды в Виленском переулке, затапливает припаркованные машины, - писали утром 5 октября в соцсетях обеспокоенные жители.

Позднее информацию о дефекте на трубопроводе подтвердили и в компании «Теплосеть», в чьей зоне ответственности и находится аварийный участок. Автомобилистов просят не беспокоится и заверяют, что вся ответственность компании застрахована.

Когда подачу воды прекратили, взору петербуржцев предстала прекрасная картина: посреди дороги зияла дыра в асфальте около пяти метров диаметром. Вся она была заполнена горячей водой. Пользователи соцсетей не удержались от шуток на тему: «Теплые источники, возможно даже целебные», и даже поиронизировали на тему отношений: «Когда девушка сказала , что ты у нее первый».

ИСТОЧНИК KP.RU