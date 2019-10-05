Пассажирка такси тяжело пострадала в тройном ДТП под Всеволожском

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-05T17:46:24+03:00

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Серьезное ДТП произошло днем 5 октября на 11 километре Дороги жизни под Всеволожском. Около 13:40 на перекрестке столкнулись «Субару», такси марки «Рено» и «Вольво». Сами автомобили, как и их водители, пострадали не сильно, а вот пассажирка такси получила крайне серьезные травмы.

- По предварительным данным, 53-летний водитель «Субару», выезжая со второстепенной дороги не уступил дорогу «Рено», который по инерции врезался во встречный «Вольво», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

И все скорее всего закончилось бы помятым железом, но на беду пассажирка такси от первого удара выпала из машины на асфальт прямо на ходу.

Первоначально очевидцы сообщали о том, что женщина погибла, однако по информации ГИБДД она выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии. Ее срочно госпитализировали во Всеволожскую районную больницу.

В причинах аварии будут разбираться дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU