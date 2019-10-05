2019-10-05T19:13:45+03:00
Происшествия

Богатырь-трава: в Ленобласти нашли плантацию конопли

Марихуану в частном доме выращивал житель Приозерского района
Петр КИБЕР
Поделиться:
В поселке Богатыри местный житель выращивал коноплю.В поселке Богатыри местный житель выращивал коноплю.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Целую плантацию конопли обнаружили полицейские из отдела по борьбе с наркотиками. Располагалась она в частном доме в поселке Богатыри Приозерского района Ленинградской области. Выпаривал «богатырь-траву» 43-летний мужчина.

- При обыске было обнаружено и изъято 80 кустов произрастающих растений, а также около 80 граммов вещества растительного происхождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также в доме нашлись удобрения, специальные лампы и прочие приспособления для «садоводства». Все изъятые кустики и готовый продукт был отправлен на экспертизу. Она подтвердила, что найденное - растительный наркотик.

Сами мероприятия прошли еще в середине сентября, а 4 октября в отношении хозяина дома было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. За незаконное хранение наркотиков, а также культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Теперь мужчину ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Помогите, грабят!»: Неизвестный в маске и с ломом обчистил салон связи на проспекте Ветеранов
Ленобласть засыпало октябрьским снегом, Петербург на очереди
Упавший в Фонтанку автокран достали из воды со второй попытки
Пассажирка такси тяжело пострадала в тройном ДТП под Всеволожском
«Теплые источники, возможно даже целебные»: В центре Петербурга прорвало трубу с горячей водой
Антон Бурдасов возвращается в СКА
МЧС предупреждает о тумане и гололеде в Ленобласти
Частную школу в Петербурге пугали отравлением «Новичком»
Доставщики интернет-магазина Ozon в Петербурге объявили забастовку
На Мурманском шоссе погиб пенсионер, остановивший авто на обочине
У «Семейной кухни» угнали служебный «Лексус» почти за 7 миллионов рублей
«Стоямба»: Петербуржцы встали в очереди на границе в Финляндией
47-летний сын избил мать-пенсионерку и отнял у нее 220 тысяч рублей
Тяп-ляп: На только что открытой «Дунайской» нашли кривой потолок
Неизвестный на «Лексусе» изнасиловал молодую безработную прямо в машине
В Тихвине открылся новый парк с шезлонгами
У Светлановской площади «Киа» застряла между «Маздой» и самосвалом
Утром субботы на Фонтанке горела двухкомнатная квартира, а в реке "плавал" кран
Прогноз погоды на выходные, 5 и 6 октября, в Санкт-Петербурге: Холодно и снег
Загулявший в ночи школьник попал под колеса «Киа» во Фрунзенском районе
Человек-кенгуру привел в восторг водителей Петроградки
«Нет предела совершенству, ребятки!»: Дзюба похвастался походом на балет
Пожарные 12 часов тушили горящий склад с пластиком в Петро-Славянке