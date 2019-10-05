Богатырь-трава: в Ленобласти нашли плантацию конопли

СЕГОДНЯ 19:13 2019-10-05T19:13:45+03:00

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Целую плантацию конопли обнаружили полицейские из отдела по борьбе с наркотиками. Располагалась она в частном доме в поселке Богатыри Приозерского района Ленинградской области. Выпаривал «богатырь-траву» 43-летний мужчина.

- При обыске было обнаружено и изъято 80 кустов произрастающих растений, а также около 80 граммов вещества растительного происхождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также в доме нашлись удобрения, специальные лампы и прочие приспособления для «садоводства». Все изъятые кустики и готовый продукт был отправлен на экспертизу. Она подтвердила, что найденное - растительный наркотик.

Сами мероприятия прошли еще в середине сентября, а 4 октября в отношении хозяина дома было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. За незаконное хранение наркотиков, а также культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Теперь мужчину ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU