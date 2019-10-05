2019-10-05T19:38:29+03:00
Происшествия

«Помогите, грабят!»: Неизвестный в маске и с ломом обчистил салон связи на проспекте Ветеранов

Добычей злоумышленника стали восемь тысяч рублей
Петр КИБЕР
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Полиция ищет грабителя в маске, который обчистил кассу салона сотовой связи.Полиция ищет грабителя в маске, который обчистил кассу салона сотовой связи.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Почти как в кино», - подумали жители проспекта Ветеранов, когда увидели, как по улице с криками «помогите, грабят» пробежала молодая девушка, а за ней промчался мужчина в маске. Правда потом их пути разошлись - злоумышленник скрылся во дворах, а просившая помощи вернулась в салон сотовой связи, который и стал объектом разбоя.

- 4 октября около 20:00 в полицию поступил звонок об ограблении салона «Билайн», расположенного на проспекте Ветеранов, дом 141, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В течение нескольких минут по указанным приметам были отправлены ориентировки преступника нарядам патрульной службы и ГИБДД, но обнаружить злоумышленника не удалось.

Когда же а место прибыли оперативники, работники салона им рассказали, что вечером в магазин зашел неизвестный мужчина в маске и с ломом в ругах. Угрозами он заставил отдать всю наличность из кассы - 8 тысяч рублей, после чего сбежал.

Возможно, что поймать грабителя помогут записи с камер наблюдения. А пока по факту инцидента заведено дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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