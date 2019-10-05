«Помогите, грабят!»: Неизвестный в маске и с ломом обчистил салон связи на проспекте Ветеранов

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-05T19:38:29+03:00

Изменить размер текста: A A

«Почти как в кино», - подумали жители проспекта Ветеранов, когда увидели, как по улице с криками «помогите, грабят» пробежала молодая девушка, а за ней промчался мужчина в маске. Правда потом их пути разошлись - злоумышленник скрылся во дворах, а просившая помощи вернулась в салон сотовой связи, который и стал объектом разбоя.

- 4 октября около 20:00 в полицию поступил звонок об ограблении салона «Билайн», расположенного на проспекте Ветеранов, дом 141, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В течение нескольких минут по указанным приметам были отправлены ориентировки преступника нарядам патрульной службы и ГИБДД, но обнаружить злоумышленника не удалось.

Когда же а место прибыли оперативники, работники салона им рассказали, что вечером в магазин зашел неизвестный мужчина в маске и с ломом в ругах. Угрозами он заставил отдать всю наличность из кассы - 8 тысяч рублей, после чего сбежал.

Возможно, что поймать грабителя помогут записи с камер наблюдения. А пока по факту инцидента заведено дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU