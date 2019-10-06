На Ленинском проспекте наркоман ударил идущего в школу подростка ножом

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-06T11:04:12+03:00

Весь день мальчик по какой-то причине провел в школе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Школьник попал в больницу и продолжает лечиться дома

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Утром в субботу, 5 октября, 15-летний петербуржец шел в школу. Возле дома №118 корпус 2 на ученика девятого класса напал мужчина с ножом.

– Неизвестный ударил подростка ножом в живот и скрылся, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Весь день мальчик по какой-то причине провел в школе, а вечером, после учебы, пришел домой. Отец подростка, 45-летний слесарь, отвез сына в травмпункт. Медики диагностировали «поверхностную рану передней брюшной стенки».

Школьника, которому оказали помощь, отправили долечиваться домой в удовлетворительном состоянии. Тем временем его папа пошел в полицию.

В тот же вечер и на том же месте люди в форме задержали 33-летнего безработного. Мужчина дважды попадал в руки полиции с наркотиками, причем последний раз – этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU