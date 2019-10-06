Глухонемой рецидивист признался в убийстве по смс

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-06T11:24:40+03:00

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Субботним вечером, 5 октября, житель Петербурга получил смску от своего глухонемого знакомого. В сообщении 49-летний инвалид писал товарищу, что убил его тестя.

Уже спустя несколько минут на адрес, где жил предполагаемый погибший, выехали люди в форме. 55-летнего тестя действительно нашли мертвым. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, на его теле обнаружили колото-резаную рану груди в районе сердца. Очевидно, мужчина пытался защищаться: еще несколько ран нашли между пальцами левой руки и на лице.

Вскоре правоохранители пришли к тому, кто отправил «убийственное» смс. Глухонемого безработного застали пьяным.

Мужчина давно известен полиции: его уже судили за угон, разбой, кражу и хулиганство. Новое уголовное дело пока не завели, но за убийство предполагаемому преступнику может грозить до 15 лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU