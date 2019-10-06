Петербуржцы всю ночь ждали вылета из Барселоны рейсом «Азур Эйр»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-06T12:03:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Рейсы авиакомпании «Азур Эйр» из Петербурга и в Петербург эффектно задерживаются. Пассажиры рейса ZF7856 из Барселоны должны были вылететь еще вчера в 19:35 по местному времени (то есть в 20:35 по московскому). Но всю ночь туристы провели в аэропорту. Самолет двинулся в сторону Пулково только спустя 13 часов, в девять утра по Москве. В Петербурге пассажиры будут к часу дня.

Судя по онлайн-табло петербургского аэропорта, от графика отстают едва ли не все рейсы «Азур Эйр». Причем в обоих направлениях. Вчерашний дневной самолет в Ларнаку задержали на три часа, ночной в Анталью – на два.

– Больше трех часов уже задержка, – сетовал в соцсетях пассажир рейса в Ларнаку Иван. – Из них час сидим в самолете. Сначала про технические неполадки пели, теперь говорят, что не летят, потому что следят за пассажирами, чтоб никто не нарушал правила. Еды предложено не будет, по словам персонала: только вода. Весьма унизительно.

Еще один ночной рейс в Анталью, который должен был стартовать в три часа, все еще так и не вылетел.

– Первый и последний раз летим, если еще летим, с «Азур Эйр», – поделилась в сети пассажирка Юлия. – Задержка рейса уже более 11 часов. Спасибо «чудесной» авиакомпании за сокращение и так короткого отпуска!

Связаться с пресс-службой авиакомпании по мобильному номеру не удалось, телефон петербургского представительства «Азур Эйр» выключен.

ИСТОЧНИК KP.RU