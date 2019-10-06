В Петербурге двое «азиатской внешности» изнасиловали американскую студентку
Молодая американка стала жертвой группового изнасилования. 21-летняя студентка из США приехала в Петербург по обмену месяц назад. А в ночь на субботу, 5 октября, на девушку напали двое.
– Гражданку США изнасиловали двое неизвестных, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Это произошло около пяти часов утра в парке «Подкова» у дома №3 по Казанской улице.
В половине шестого прохожий позвонил в службу «112». Иностранную студентку увезли на «скорой» в Мариинскую больницу в удовлетворительном состоянии, а после осмотра и оказания помощи отпустили.
В числе примет преступников – «азиатская внешность» обоих, а также желтая спортивная кофта с красными полосками и красной надписью «Brazil». Отпечатки одного из насильников совпали с отпечатками 27-летнего приезжего из Украины, которые есть в полицейской базе.
ИСТОЧНИК KP.RU