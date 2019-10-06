В Петербурге двое «азиатской внешности» изнасиловали американскую студентку

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-06T12:26:50+03:00

21-летняя иностранка приехала по обмену в культурную столицу месяц назад

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Молодая американка стала жертвой группового изнасилования. 21-летняя студентка из США приехала в Петербург по обмену месяц назад. А в ночь на субботу, 5 октября, на девушку напали двое.

– Гражданку США изнасиловали двое неизвестных, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Это произошло около пяти часов утра в парке «Подкова» у дома №3 по Казанской улице.

В половине шестого прохожий позвонил в службу «112». Иностранную студентку увезли на «скорой» в Мариинскую больницу в удовлетворительном состоянии, а после осмотра и оказания помощи отпустили.

В числе примет преступников – «азиатская внешность» обоих, а также желтая спортивная кофта с красными полосками и красной надписью «Brazil». Отпечатки одного из насильников совпали с отпечатками 27-летнего приезжего из Украины, которые есть в полицейской базе.

ИСТОЧНИК KP.RU