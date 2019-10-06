На стройплощадке в Кузьмоловском 10-летнего мальчика раздавила бетонная плита

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-06T13:42:22+03:00

Ребенок выжил, но находится в очень тяжелом состоянии. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Несчастный случай в поселке Кузьмоловский, что под Токсово. Вчера вечером, 5 октября, там на 10-летнего мальчика упала бетонная плита. Ребенок выжил, но находится в очень тяжелом состоянии.

– Друзья мальчика рассказали, что в тот день играли с ним на строительной площадке магазина на улице Железнодорожная, – сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах Ленинградской области.

«Скорая» забрала ребенка со стройплощадки сетевого супермаркета и доставила в Тосковскую больницу около шести часов вечера. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую, сотрясение мозга, переломы четырех ребер справа и трех слева. Кости таза ребенка фактически оторвало от позвоночника и сплющило…

Медики сообщили о маленьком пациенте в полицию, которая начала проверку. Состояние мальчика остается тяжелым.

ИСТОЧНИК KP.RU