На стройплощадке в Кузьмоловском 10-летнего мальчика раздавила бетонная плита
Несчастный случай в поселке Кузьмоловский, что под Токсово. Вчера вечером, 5 октября, там на 10-летнего мальчика упала бетонная плита. Ребенок выжил, но находится в очень тяжелом состоянии.
– Друзья мальчика рассказали, что в тот день играли с ним на строительной площадке магазина на улице Железнодорожная, – сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах Ленинградской области.
«Скорая» забрала ребенка со стройплощадки сетевого супермаркета и доставила в Тосковскую больницу около шести часов вечера. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую, сотрясение мозга, переломы четырех ребер справа и трех слева. Кости таза ребенка фактически оторвало от позвоночника и сплющило…
Медики сообщили о маленьком пациенте в полицию, которая начала проверку. Состояние мальчика остается тяжелым.
ИСТОЧНИК KP.RU