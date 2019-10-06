СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-06T14:12:36+03:00

По словам местных, стычки между приезжими из Средней Азии здесь происходят каждые выходные. Фото: vk.com/spb_today

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Смертельный передел сфер влияние затеяли в ночь на воскресенье, 6 октября, хозяева ларьков с шавермой на севере Петербурга. В рукопашной мигранты сошлись у дома №16 по Звездной улице. Судя по сделанным очевидцами кадрам, в потасовке участвовало около 30 человек.

– Потасовка привела к погибшему от огнестрела, – сообщает в соцсетях очевидец Владлен.

Полиция примчалась на место около трех часов ночи, ее вызвали свидетели массовой драки. Как оказалось, мужчина умер не от огнестрельного оружия, а от холодного.

– На месте обнаружили труп неизвестного молодого мужчины азиатской наружности, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – У погибшего обнаружили колото-резаное ранение живота.

По словам местных, стычки между приезжими из Средней Азии здесь происходят каждые выходные. И дело не столько в шаверме, сколько в кафе-клубе на втором этаже небольшого торгового центра, куда «ходят одни мигранты, типа «заповедника».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="638" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/736133" frameborder="0"></iframe> Ночная потасовка между владельцами шавермы на Звездной закончилась резней.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU