Новая неделя в Петербурге начнется со «дня жестянщика»

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-06T15:52:33+03:00

Гололедицу и снег с дождем обещают по утрам 7, 8 и 9 октября

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Снег и минус пришли в Петербург. А значит, автомобилистам стоит быть осторожнее. Новая рабочая неделя стартует в Петербурге со «дня жестянщика».

– 7 октября небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, – предупреждают в ГУ МЧС по Петербургу. – Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Не менее насторожены и спасатели Ленобласти. В соседнем регионе, где традиционно холоднее, тоже обещают гололед и утренний снег с дождем.

Ночной морозец в Ленобласти и пригородах синоптики Северо-Западного Росгидромета предрекают в течение понедельника, вторника и среды. В темное время суток на окраинах Петербурга будет холодать до минус четырех градусов. Даже в центре города ночами прогнозируют от минус одного до плюс двух градусов.

До среды будет держаться облачная с прояснениями погода. Вкупе с ней – гололед, мокрый снег, дождь, слабый ветер. В понедельник, 7 октября, и вторник, 8 октября, воздух днем прогреется до трех-пяти градусов. Но уже к четвергу город окутают более плотные облака, которые задержат тепло. Ночные заморозки отступят, а к выходным обещают плюс девять градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU