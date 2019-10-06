2019-10-06T15:52:33+03:00
Происшествия

Новая неделя в Петербурге начнется со «дня жестянщика»

Гололедицу и снег с дождем обещают по утрам 7, 8 и 9 октября
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Но к середине семидневки ночные заморозки отступят.Но к середине семидневки ночные заморозки отступят.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Снег и минус пришли в Петербург. А значит, автомобилистам стоит быть осторожнее. Новая рабочая неделя стартует в Петербурге со «дня жестянщика».

– 7 октября небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, – предупреждают в ГУ МЧС по Петербургу. – Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Не менее насторожены и спасатели Ленобласти. В соседнем регионе, где традиционно холоднее, тоже обещают гололед и утренний снег с дождем.

Ночной морозец в Ленобласти и пригородах синоптики Северо-Западного Росгидромета предрекают в течение понедельника, вторника и среды. В темное время суток на окраинах Петербурга будет холодать до минус четырех градусов. Даже в центре города ночами прогнозируют от минус одного до плюс двух градусов.

До среды будет держаться облачная с прояснениями погода. Вкупе с ней – гололед, мокрый снег, дождь, слабый ветер. В понедельник, 7 октября, и вторник, 8 октября, воздух днем прогреется до трех-пяти градусов. Но уже к четвергу город окутают более плотные облака, которые задержат тепло. Ночные заморозки отступят, а к выходным обещают плюс девять градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный: «За пять лет построим восемь станций метро и два вестибюля»
Ночная потасовка между владельцами шавермы на Звездной закончилась резней
На стройплощадке в Кузьмоловском 10-летнего мальчика раздавила бетонная плита
Коммунисты поддержали решение «Водоканала» замазать портрет Шварценеггера
В Петербурге двое «азиатской внешности» изнасиловали американскую студентку
Петербуржцы всю ночь ждали вылета из Барселоны рейсом «Азур Эйр»
Глухонемой рецидивист признался в убийстве по смс
На Ленинском проспекте наркоман ударил идущего в школу подростка ножом
«Никто никуда не поедет»: На «Озоне» продолжают бастовать 60 курьеров
В Эрмитаже открыли выставку «Падение Амана»: Картина Рембрандта в зеркале времени»
Петербурженка решила убрать в квартире и нашла боевую гранату
В Пупышево пенсионер ушел в лес «за еловыми лапками» и пропал
«Помогите, грабят!»: Неизвестный в маске и с ломом обчистил салон связи на проспекте Ветеранов
Богатырь-трава: в Ленобласти нашли плантацию конопли
Ленобласть засыпало октябрьским снегом, Петербург на очереди
Упавший в Фонтанку автокран достали из воды со второй попытки