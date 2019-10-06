2019-10-06T17:03:01+03:00
Происшествия

Московский блогер сорвался с трубы заброшенной котельной в Петербурге и сломал обе ноги

Мужчина полез на вершину, чтобы сделать захватывающие селфи
Анна ПОСЛЯНОВА
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Любитель селфи находится в тяжелом состоянии.Любитель селфи находится в тяжелом состоянии.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Малоизвестный блогер из Подмосковья теперь надолго останется в Петербурге. В поисках захватывающих ракурсов днем 5 октября 42-летний мужчина залез на трубу заброшенной котельной на Волхонском шоссе и рухнул вниз.

– Мужчина пояснил, что хотел залезть на трубу, чтобы сфотографироваться, но не смог и сорвался, – сообщил «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» источник в правоохранительных органах. – Он упал с высоты приблизительно шести метров.

Подняться блогер уже не смог. Мужчине оставалось только ждать, пока его заметит проходившая мимо компания, чтобы попросить помощи.

Сейчас любитель селфи находится в тяжелом состоянии. На момент прибытия в больницу он попал в реанимацию в состоянии шока. У мужчины кататравма, открытый оскольчатый перелом правого бедра и закрытый оскольчатый перелом левого бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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