2019-10-06T18:07:29+03:00
Происшествия

На Авангардной столкнулись «скорая» и «Мерседес». Медики якобы ехали без сирены

По данным ГИБДД, у докторов был включены и звуковой, и световой сигнал
Анна ПОСЛЯНОВА
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Водитель-фельдшер якобы вышел и заявил: «А че ты так резко поворачивал? Я тебя не увидел!». Фото: vk.com/spb_todayВодитель-фельдшер якобы вышел и заявил: «А че ты так резко поворачивал? Я тебя не увидел!». Фото: vk.com/spb_today
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Авария с машиной «Скорой помощи» произошла сегодня, 6 октября, около четырех часов дня у дома №29 по Авангардной улице.

– Карета «скорой» ехала по встречной полосе, «Мерседес» поворачивал налево. Водители просто друг друга не увидели, – пояснили «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – Обошлось без пострадавших.

В ГИБДД сообщают, что машина «скорой» ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, что дает ей право на езду вне ПДД. А вот очевидцы утверждают, что врачебная машина мчалась только со световыми маячками, но без сирены.

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

– Мы ее не видели вообще, – пишет в соцсетях водитель «Мерседеса» Алексей. – Мы встали на поворот налево во двор, почти заехали – и нам влетело со встречки. Если бы она хотя бы звуковой или световой сигнал включила! Мне что, телепатически видеть ее перестроение?

Алексей считает, что, будь его машина полегче, ее бы точно выкинуло на тротуар. А так иномарку лишь развернуло.

– «Скорая» прилетела в бочину, даже не тормозя, – подчеркивает автомобилист. – А потом водитель выходит и говорит: «А че ты так резко поворачивал? Я тебя не увидел!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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