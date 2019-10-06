2019-10-06T19:24:24+03:00
Общество

Петербургские инспекторы ГИБДД включились в Tetris Challenge

Их снимок очень напоминает кадр, сделанный полицейскими Тайваня
Анна ПОСЛЯНОВА
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За сутки снимок набрал две тысячи просмотров, более полусотни лайков и несколько репостов.За сутки снимок набрал две тысячи просмотров, более полусотни лайков и несколько репостов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Tetris Challenge добрался и до петербургских стражей дорожного порядка. Как и требуют правила флешмоба, инспекторы ГИБДД города на Неве разложили свое оборудование на асфальте рядом с двойной сплошной и приняли позу «лежачего полицейского».

Петербургский дорожный «тетрист». Фото: Официальное сообщество МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во «ВКонтакте»

Петербургский дорожный «тетрист». Фото: Официальное сообщество МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во «ВКонтакте»

Кадры появился в соцсетях регионального ГИБДД вчера, 5 октября. Блоками для дорожного «тетриса» стали служебный автомобиль, мотоцикл, сигнальные конусы, фуражки и жилеты, рации и планшеты, наручники и даже устройство изоляции потенциальных взрывных устройств. И, конечно, два инспектора ОБ ДПС №1 ГИБДД.

– Ну, вот и мы присоединились к #tetrischallenge, – написали в сети полицейские.

За сутки снимок набрал две тысячи просмотров, более полусотни лайков и несколько репостов.

Тайванский дорожный «тетрист». Фото: Официальный «Инстаграм» полиции Тайчжуна

Тайванский дорожный «тетрист». Фото: Официальный «Инстаграм» полиции Тайчжуна

Кстати, кадр петербургских ГИБДД-шников сильно напоминает снимок, сделанный их тайванскими коллегами. Инспекторы отдел полиции Тайчжуна выложили в сеть похожую фотографию в середине сентября. «Тетрисы» отличаются положением мотоцикла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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