В Пулково аварийно сел самолет из Пекина

СЕГОДНЯ 20:03 2019-10-06T20:03:52+03:00

Пассажиров, целых и невредимых, высадили в терминал. Фото: Сервис Flightradar24

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Неординарная ситуация в аэропорту Пулково. Сегодня, 6 октября, в Петербурге экстренно приземлился самолет авиакомпании Hainan Airlines. Экипаж рейса HU7965 «Пекин – Петербург» запросил аварийную посадку.

– По техническим причинам посадка проходила на повышенной скорости, – сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь «Воздушных Ворот Северной Столицы» Дарья Сергеева. – Чтобы избежать возможных негативных последний, была собрана аварийно-спасательная команда, ожидавшая посадку воздушного судна у полосы.

Самолет A333, рассчитанный на 300 пассажиров, нарезал пару кругов над Петербургом и в 18:58 благополучно приземлился. Судно встало на место стоянки, а пассажиров, целых и невредимых, высадили в терминал.

– Все прошло в штатном режиме, – сообщили «Комсомолке» в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

На других рейсах «скоростная» посадка не отразилась.

ИСТОЧНИК KP.RU