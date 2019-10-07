2019-10-07T08:25:30+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла в страшном ночном ДТП на проспекте Энгельса

Женщину, стоявшую на остановке, снесла вылетевшая на разделительную полосу иномарка
Петр КИБЕР
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На проспекте Энгельса под колесами иномарки погибла пенсионерка. Фото: vk.com/spb_todayНа проспекте Энгельса под колесами иномарки погибла пенсионерка. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло поздно вечером 6 октября в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Около 23:20 красный «Форд Мондео» на полном ходу вылетел на выделенную полосу, по которой идут трамваи и снес людей, ждавших транспорт на остановке.

- В районе дома номер 154 по проспекту Энгельса водитель «Форда» совершил столкновение с «Киа» после чего въехал в остановку общественного транспорта, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Летевшая иномарка снесла металлический забор и своих человек, стоявших на ее пути. Несколько человек спасла хорошая реакция и они успели отскочить в сторону. Однако на месте погибла пенсионерка (на вид около 70 лет), а серьезные травмы получила женщина 1975 года рождения.

О состоянии самого водителя не сообщается. Но доставать его из машины пришлось спасателям. На место аварии приезжали две машины МЧС и 10 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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