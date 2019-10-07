Дзюба купил? Бэтмобиль за 55 миллионов рублей заметили в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-07T08:59:42+03:00

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Редкое чудо автопрома снял на видео один из жителей Санкт-Петербурга. В объектив его смартфона попал бэтмобиль - уникальная самоделка, которая является точной копией машины главного героя из последних фильмов про Бэтмена. Причем стоимость такой игрушки просто заоблачная. Владелец оценивает ее в 55 миллионов рублей.

-Офигеть, просто офигеть! - так, литературным языкам лаконично описал свои впечатления житель города на Неве, опубликовавший видео в соцсетях.

Увидеть автомобиль Бэтмена удалось неподалеку от Вантового моста, он стоял в ряду других мощных и красивых авто и, судя по всему, приехал сюда своим ходом. А это как раз ему делать запрещено.

За уникальную машину владельцы просят космические 55 миллионов рублей. Фото: auto.ru

Дело в том, что машина, построенная в США и привезенная год назад в Россию, имеет очень нестандартные габариты. Ее длина - шесть метров (как у «Газели»), но ширина - целых четыре. Ездить на таком авто можно лишь в сопровождении ГИБДД.

Изначально машина находилась в Москве, там ее и выставили на продажу. Означает ли появление бэтмобиля в Петербурге то, что ее кто-то купил, пока неизвестно.

В соцсетях шутят, что это «Кокорин из тюрьмы вышел». Но большим поклонником киношных супергероев является нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Кто знает, возможно это именно его новое приобретение.

Бэтмобиль за 55 миллионов рублей заметили в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU