Из-за дорожных работ на две недели по участку проспекта Энгельса перестанут ходить трамваи

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-07T09:21:24+03:00

Ограничения будут действовать до 14 и 16 октября соответственно

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Масштабный ремонт проспекта Энгельса, на котором меняют асфальтовое покрытие, внесет изменение в работу общественного транспорта Петербурга. Так, с 8 октября и на две недели на участке у Новороссийской улицы перестанут ходить трамваи.

- В связи с производством дорожных работ в зоне трамвайных путей с 1:40 8 октября до 1:00 16 октября закрывается трамвайное движение по проспекту Энгельса от Новосельцевского переулка до Светлановской площади, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Изменения коснутся трех маршрутов: №20 пойдет от конечной станции «Проспект Культуры» по проспектам Культуры, Луначарского, Энгельса, 2-му Муринскому, Политехнической улице, 1-му Муринскому и Лесному проспектам до остановки «Площадь Ленина».

21-й трамвай: от остановки «Приморский проспект» по улицам Савушкина, Торжковская, Сердобольская, поБольшому Сампсониевскому , 1-му и 2-му Муринскому проспектам, через проспект Энгельса до остановки «Придорожная аллея».

Трамвай № 40: отправится от Тихорецкого проспекта, по Политехнической улице, 1-му Муринскому и Большому Сампсониевскому проспектам, Сердобольской улице, далее по действующей трассе до улицы Кораблестроителей.

Также, с 12 октября до 14 октября троллейбусное движение 6-го маршрута по проспекту Энгельса у Новороссийской улицы будет изменено.

ИСТОЧНИК KP.RU