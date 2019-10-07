Сестра основателя Facebook Цукерберга прогулялась по «великолепному» Петербургу

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-07T09:40:26+03:00

Впечатления от города она опубликовала в своем «Инстаграме»

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«Из России с любовью», - так подписала свой пост в «Инстаграме» сестра всем известного основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Рэнди Цукерберг была одним из спикеров прошедшего в Петербурге бизнес-форума и не упустила возможности насладиться прогулкой по Северной столице.

- Провела несколько дней в Петербурге и открыла для себя этот великолепный город, - написала восхищенная американка.

Судя по фото, Рэнди отлично провела время. Она не только впервые в жизни выступила на огромном футбольном стадионе (форум проходил на «Газпром Арене»), но и устроила себе персональную экскурсию по Эрмитажу.

Также сестра основателя Facebook и мультимиллионера Марка Цукерберга побывала в синагоге, восхитилась красотой Спаса на Крови и попробовала водку с солеными огурцами в одном из петербургских ресторанов.

Судя по всему, город девушке понравился.

ИСТОЧНИК KP.RU