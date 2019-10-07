2019-10-07T10:31:07+03:00
Происшествия

В Красном Селе с путепровода улетел грузовик

Тягач с прицепом съехал с дороги и чудом завис на обочине
Петр КИБЕР
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В Красном Селе ночью разбилась шаланда. Фото: vk.com/spb_todayВ Красном Селе ночью разбилась шаланда. Фото: vk.com/spb_today
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Очень повезло водителю большегруза, который легко мог серьезно пострадать или даже погибнуть в аварии, которая произошла около часа ночи в Красном Селе. По неизвестной причине тягач с прицепом занесло и он съехал в кювет.

- На мосту в Скачках, что в Красном селе, фура сбила ограждение и чуть не улетела вниз, - сообщали очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причины, по которой произошло ДТП неизвестны, но свидетели аварии предполагают, что водитель мог заснуть за рулем или же ему стало плохо. Грузовик серьезных повреждений не получил, но на месте происшествия стояла машина скорой помощи с включенными мигалками.

Впрочем, инцидент мог случиться из-за плохих погодных условий или плохого состояния дороги.

- Жуткий мост, недострой, очень часто свет не горит в темное время. Надо очень аккуратно проезжать не только мост, но и съезд и заезд на него. Пять лет уже сделать не могут, - пишут петербуржцы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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