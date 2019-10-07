2019-10-07T11:08:13+03:00
Происшествия

В Тихвине восьмиклассник в подъезде изнасиловал шестилетнюю девочку

Полицейские уже задержали школьника
Анна СВЕТЛАКОВА
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По факту изнасилования возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"По факту изнасилования возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"
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Нападение на шестилетнюю девочку произошло днем в Тихвине в подъезде дома по улице Ново-Советской. В полицию обратилась мать пострадавшей, которая рассказала, что ее дочь изнасиловал неизвестный. Силовики сразу же бросились на поиски преступника. И вскоре задержали подозреваемого.

- Задержан 14-летний житель Тихвина, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Парень в этот момент находился дома. Он ученик восьмого класса школы закрытого типа.

Сейчас силовики уже возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

На своей странице в социальной сети задержанный парень публикует порнографию и делится впечатлениями от компьютерных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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