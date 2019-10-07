В Тихвине восьмиклассник в подъезде изнасиловал шестилетнюю девочку
Нападение на шестилетнюю девочку произошло днем в Тихвине в подъезде дома по улице Ново-Советской. В полицию обратилась мать пострадавшей, которая рассказала, что ее дочь изнасиловал неизвестный. Силовики сразу же бросились на поиски преступника. И вскоре задержали подозреваемого.
- Задержан 14-летний житель Тихвина, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Парень в этот момент находился дома. Он ученик восьмого класса школы закрытого типа.
Сейчас силовики уже возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".
На своей странице в социальной сети задержанный парень публикует порнографию и делится впечатлениями от компьютерных игр.
ИСТОЧНИК KP.RU