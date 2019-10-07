В трех районах Санкт-Петербурга поменяются трамвайные маршруты

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-07T11:25:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Перемен с понедельника ожидают многие, но неминуемо они коснутся пользователей общественного транспорта в трех районах Санкт-Петербурга. С 7 октября пассажиры в Красногвардейском, Приморском и Кировском районах поедут новыми трамвайными маршрутами.

В Кировском районе с 7 октября по 24 ноября трамвай № 52 сменит свой привычный маршрут и пойдет от конечной остановки «Завод «Северная верфь» по действующей трассе до конечной остановки «Проспект Стачек, 111». Так будет с 10:00 до 15:00 в рабочие дни, а также по субботам и воскресеньям из-за дорожных работ на трамвайных путях на проспекте Маршала Жукова.

В Красногвардейском районе после восстановления трамвайного движения по Ириновскому проспекту, Рябовскому шоссе и улице Потапова с 7 октября возить пассажиров будут трамваи с новыми номерами 59 и 63. Маршрут трамвая № 64 будет продлен, а вот автобус № 168 «Станция метро «Ладожская» - «Ржевская площадь» ходить перестанет.

В Приморском районе с 7 октября до 11 ноября перестанет ходить трамвай № 47, так как продолжится ремонт дорог на участке от Коломяжского проспекта до Богатырского проспекта. К слову, ремонт трамвайных путей на проспекте Испытателей от проспекта Сизова дорожники уже завершили.

Будьте внимательнее и заранее выбирайте свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU