«Лексус» за 7,5 миллионов рублей угнали у москвича в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-07T11:23:50+03:00

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Заявление о пропаже элитного внедорожника пришлось писать уроженцу Москвы, который в настоящее время проживает в Приморском районе Северной столицы. У мужчины угнали любимый «Лексус» стоимостью 7,5 миллионов рублей.

- Белый внедорожник 2019 года выпуска пропал в период с 18:30 до 20:40 6 октября, от дома 23 корпус 1 по Арцеуловской аллее, -сообщает источник в правоохранительных органах.

Согласно заявлению, машина принадлежит 27-летнему индивидуальному предпринимателю из Москвы. Автомобиль куплен недавно и имеет обе страховки - обязательную ОСАГО и дополнительную (в том числе от угона) КАСКО.

А вот сигнализацию со спутниковой системой слежения, которая помогла бы отследить местоположение автомобиля, его владелец не поставил. Теперь хозяину остается надеяться на оперативность розыска и то, что его железного коня не перегонят в другой регион страны уже с новыми документами и номерами.

ИСТОЧНИК KP.RU