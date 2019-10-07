За махинации на миллиард рублей от имени Фон Мессинг петербуржец получил 5 лет условно

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-07T12:06:44+03:00

За махинации на миллиард рублей с лишним житель Петербурга получил пять лет условно. Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Чем меньше человек в чем-то разбирается, тем его проще использовать в своих целях. Таким «номинальным директором» стал житель Петербурга, по своей воле оказавшийся втянутым в миллиардное дело о финансовых махинациях.

- Обвиняемый, действуя в составе организованной преступной группы, в период 2014-2015 годов, совершил от имени ООО «Простор» банковские операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 1 130 492 249 рублей 14 копеек, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам мужчина вину признал и рассказал, что в 2014, через приятеля, был принят на работу в офис женщины по фамилии Фон Мессинг. Там его, ничего не смыслящего в бизнесе и экономике, оформили гендиректором фирмы. От мужчины требовалось лишь зарегистрировать компанию на себя подписывать некие документы.

Работодательницу мужчина описал как человека, умеющего внушать идеи. Суд учел все обстоятельства и назначил незадачливому петербуржцу 5 лет тюрьмы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU