2019-10-07T12:28:28+03:00
Общество

Житель Ленобласти расстрелял дворовую собаку, которая его облаяла

Инцидент произошел в деревне Пчева под Киришами
Петр КИБЕР
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Дачник из под Киришей решил приструньть лаявшую на него собаку и дважды выстрелил в нее из травмата.Дачник из под Киришей решил приструньть лаявшую на него собаку и дважды выстрелил в нее из травмата.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Киришского района Ленинградской области разбирается в эпизоде жестокого обращения с животным, который произошел в минувшие выходные в деревне Пчева. Там местный житель из пистолета расстрелял дворовую собаку.

- 6 октября в полицию Киришского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, произвел два выстрела в собаку, которая на него лаяла, - сообщает пресс-служба ГУ МВД По Петербургу и Ленинградской области.

По словам очевидцев ЧП, никакой агрессии животное не проявляло, а причиной стрельбы послужил лишь лай. Свидетели расправы срочно отвезли собаку в ветеринарную клинику, где пострадавшего пса прооперировали.

А приехавшие на вызов полицейские быстро установили стрелка. Им оказался 33-летний местный житель. У мужчины изъят итальянский травматический пистолет. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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