Старшеклассницу ночью похитили на Лиговском проспекте и вывезли в Мурино

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-07T12:55:30+03:00

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Полицейские Северной столицы разбираются в обстоятельствах похищении 17-летней школьницы, которую ночью 6 октября схватили прямо в центре Петербурга. На Лиговском проспекте девушку схватили, затолкали в машину и вывезли в Мурино. А уже там ограбили.

- В полицию обратился отец школьницы, которому дочь позвонила, когда смогла сбежать от злоумышленников, - сообщает источник в правоохранительных органах.

А начиналось все так: в ночь на субботу юная петербурженка, ученица одной из престижных частных школ, проводила время в центре Северной столицы. Что именно она делала - неизвестно, но на Лиговском проспекте есть множество увеселительных заведений. Около 1:30 ночи к ней подбежал неизвестный мужчина, схватил и силой затолкал в машину.

В салоне авто были еще двое. Иномарка направилась в сторону Мурино. Уже там похищенная сказала, что ей плохо и смогла сбежать. Но девушку настигли, отобрали всю наличность и телефон. Потом злодеи скрылись.

Кадры видеонаблюдения подтвердили историю, было возбуждено уголовное дело. Сейчас похитителей ищут, а школьница отходит от шока.

ИСТОЧНИК KP.RU