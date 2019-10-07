Ехавший из Эстонии микроавтобус разбился на Таллиннском шоссе

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-07T13:34:22+03:00

Девять человек пострадали, трое из которых отправились в больницу

Изменить размер текста: A A

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом, которое произошло ранним утром на федеральной автодороге «Нарва», она же Таллинское шоссе. Около 7:00 на одном из поворотов водитель пассажирского «Фольксвагена» не рассчитал скорость, из-за чего микроавтобус улетел в кювет и лег на бок.

- В результате съезда с трассы автомобиль «Фольксваген Каравелла» врезался в дерево и опрокинулся, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, микроавтобус ехал из Эстонии в Нижний Новгород. За рулем находился 26-летний водитель. Салон машины был полон. Сам шофер и пять пассажиров получили помощь медиков, но от госпитализации отказались, а еще три человека уехали в больницу на скорой помощи.

Возможно, что причиной ДТП стала холодная погода - синоптики предупреждали о гололеде на трассе. Подтверждение тому - еще одна авария, произошедшая двумя часами ранее в 13 километрах на той же трассе. Здесь другой микроавтобус «Фольксваген» врезался в припаркованный на обочине «Рено». Тут пострадавшими оказались три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU