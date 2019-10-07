Погуляла и вернулась: В Петербурга нашлась пропавшая почти год назад школьница

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-07T14:10:49+03:00

Все эти месяцы девушка работала в кафе и ресторанах, снимала квартиру и вела взрослую жизнь

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Петербургская школьница, которую родители уже не чаяли увидеть живой, внезапно вернулась домой. Под новый 2019-й год 14-летняя на тот момент школьница ушла из дома и бесследно пропала. Мама с папой били тревогу, полиция искала. Но все очень просто и сложно одновременно.

- Вечером 4 октября 2019 года домой вернулась школьница 2004 года рождения, которая пропала 31 декабря 2018 года. Родителям она пояснила, что работала в различных заведениях общественного питания, снимала квартиру, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома по Санкт-Петербургу.

За девять месяцев, что девочки-подростка не было дома, были выстроены десятки версий. Одни записывали ее в ряды возможных последователей ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), другие предполагали самое плохое. Следователи даже завели дело по статье убийство, однако это не помогло найти школьницу в 5-миллионном городе.

Теперь дело можно будет закрывать. А вот у надзорных органов появится множество вопросов к семье.

ИСТОЧНИК KP.RU