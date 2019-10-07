2019-10-07T16:29:53+03:00
Происшествия

Таксист изнасиловал девушку, вышедшую из клуба на Думской

21-летняя пострадавшая также обвиняет водителя в краже мобильного телефона
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Девушка обвинила таксиста в изнасиловании.Девушка обвинила таксиста в изнасиловании.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Неприятностями закончились выходные для молодой жительницы поселка Бугры. После вечеринки в одном из клубов на улице Думской, 21-летняя тусовщица вызвала такси, но благополучно добраться до пункта назначения не смогла. После бессонной ночи и выпитого спиртного она периодически засыпала в автомобиле. Пока девушка смотрела сны, таксист завладел ситуацией. Как позже она рассказала полицейским: водитель ее изнасиловал и похитил мобильный телефон.

- Когда девушка проснулась в салоне машины, увидела, что на ней нет колготок и кроссовок, а рядом лежит водитель такси с приспущенными брюками. Также она хватилась цепочки и сережки, но тут очнулся мужчина и достал их из-под сидения автомобиля. Она запаниковала и попросила увезти ее обратно к клубу, - рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам девушки, на вид таксисту около 45 лет. Он среднего телосложения с кавказским типом лица, рост примерно 175 сантиметров. Был одет в куртку и брюки темного цвета.

Полиция уже ведет поиск подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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