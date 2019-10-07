2019-10-07T14:35:27+03:00
Туризм

Путешествующим по «Серебряному ожерелью» выдадут паспорт туриста

Буклеты можно получить в двух точках
Степан СТЕПАНОВ
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Буклет «Паспорт туриста. Серебряное ожерелье России» - персонализированное сувенирное издание, внешне похожее на паспорт гражданина РФ.Буклет «Паспорт туриста. Серебряное ожерелье России» - персонализированное сувенирное издание, внешне похожее на паспорт гражданина РФ.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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В Санкт-Петербурге с 7 октября 2019 года начали выдавать паспорта туриста, путешествующего по направлению «Серебряное ожерелье России». Напомним, этот проект был создан в 2015 году и в него вошли следующие населенные пункты, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: КалининградПсков – Великий НовгородВологдаСыктывкар – Нарьян-Мар – АрхангельскМурманскПетрозаводск – Ленинградская область (Лодейное Поле, Новая Ладога, Старая Ладога, Шлиссельбург) – Санкт – Петербург.

- Буклет «Паспорт туриста. Серебряное ожерелье России» - персонализированное сувенирное издание, внешне похожее на паспорт гражданина РФ, объединяющее 11 регионов-участников проекта «Серебряное ожерелье России», - пояснили в Комитете по развитию туризма. - Паспорт будет распространяться на крупных выставках и форумах, также паспорта можно получить в Туристско-информационных центрах регионов - на Дворцовой пл. и Садовой ул., 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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