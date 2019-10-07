Синоптики предупредили горожан о мокром снеге с дождем в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-07T16:30:53+03:00

Прогноз погоды на 8-10 октября 2019 года: мокрый снег и гололедица. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

При этом на дорогах утром и в ночные часы возможно гололедица

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Утепляемся: прогноз погоды в Санкт-Петербурге на начало новой рабочей недели не радует. В город на Неве подкрадывается зима и первые снегопады ожидаются уже в ближайшие дни. Виной всему - активный северо-западный циклон. Синоптики обещают кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега уже с 8 октября. А на дорогах города утром и ночью возможна гололедица.

По данным Санкт-Петербургского Гидрометцентра, утром во вторник, 8 октября, прогнозируется нулевая температура с умеренным ветром. Днем воздух прогреется всего до +3 до +5 градусов. А вот уже ночью столбик термометра опустится до -1.

- В городе сейчас облачно с неустойчивыми прояснениями. Ветер северо-западный 3-8 м/с, атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, это немного ниже нормы, - прокомментировал КП-Петербург ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ежедневные осадки в Санкт-Петербурге продлятся до четверга, 10 октября. Погода в Ленинградской области ожидается такая же: дождь, мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU