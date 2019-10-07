2019-10-07T16:30:53+03:00
Общество

Синоптики предупредили горожан о мокром снеге с дождем в Санкт-Петербурге

При этом на дорогах утром и в ночные часы возможно гололедица
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды на 8-10 октября 2019 года: мокрый снег и гололедица.Прогноз погоды на 8-10 октября 2019 года: мокрый снег и гололедица.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Утепляемся: прогноз погоды в Санкт-Петербурге на начало новой рабочей недели не радует. В город на Неве подкрадывается зима и первые снегопады ожидаются уже в ближайшие дни. Виной всему - активный северо-западный циклон. Синоптики обещают кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега уже с 8 октября. А на дорогах города утром и ночью возможна гололедица.

По данным Санкт-Петербургского Гидрометцентра, утром во вторник, 8 октября, прогнозируется нулевая температура с умеренным ветром. Днем воздух прогреется всего до +3 до +5 градусов. А вот уже ночью столбик термометра опустится до -1.

- В городе сейчас облачно с неустойчивыми прояснениями. Ветер северо-западный 3-8 м/с, атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, это немного ниже нормы, - прокомментировал КП-Петербург ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ежедневные осадки в Санкт-Петербурге продлятся до четверга, 10 октября. Погода в Ленинградской области ожидается такая же: дождь, мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяных болельщиков «Зенита» оштрафовали и отстранили от посещения футбола
В Санкт-Петербурге ищут татуированную семиклассницу, страдающую лунатизмом
Максим Резник ушел с поста главы комиссии по культуре петербургского ЗакСа
Школьница из интерната нашла череп на улице Дыбенко
Траволаторы на только что открытой «Дунайской» не будут работать до конца года
Таксист изнасиловал девушку, вышедшую из клуба на Думской
Срок оформления финской визы «устаканился» и снова стал две недели
Путешествующим по «Серебряному ожерелью» выдадут паспорт туриста
Погуляла и вернулась: В Петербурга нашлась пропавшая почти год назад школьница
Ехавший из Эстонии микроавтобус разбился на Таллиннском шоссе
Старшеклассницу ночью похитили на Лиговском проспекте и вывезли в Мурино
Житель Ленобласти расстрелял дворовую собаку, которая его облаяла
За махинации на миллиард рублей от имени Фон Мессинг петербуржец получил 5 лет условно
В трех районах Санкт-Петербурга поменяются трамвайные маршруты
«Лексус» за 7,5 миллионов рублей угнали у москвича в Петербурге
Полиция поймала мигранта, зарезавшего приезжего у «Пятерочки»: оба были нелегалами
В Тихвине восьмиклассник в подъезде изнасиловал шестилетнюю девочку
В Красном Селе с путепровода улетел грузовик
Сестра основателя Facebook Цукерберга прогулялась по «великолепному» Петербургу
Из-за дорожных работ на две недели по участку проспекта Энгельса перестанут ходить трамваи
Дзюба купил? Бэтмобиль за 55 миллионов рублей заметили в Петербурге
Пенсионерка погибла в страшном ночном ДТП на проспекте Энгельса
В Пулково аварийно сел самолет из Пекина
Петербургские инспекторы ГИБДД включились в Tetris Challenge
Съемки фильма о Цое перекроют Литейный мост и улицы рядом с ним