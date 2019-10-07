2019-10-07T17:18:03+03:00
Происшествия

Школьница из интерната нашла череп на улице Дыбенко

«Йорик» мирно лежал у торца обычного жилого дома
Петр КИБЕР
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В Невском раойоне школьница гуляла на улице и нашла человеческий череп.В Невском раойоне школьница гуляла на улице и нашла человеческий череп.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Невского района ищут владельца черепа, который был найден на улице Дыбенко в прошедшие выходные. «Бедного Йорика» обнаружила воспитанница школы-интерната, гулявшая в данной местности. По словам девочки, человеческий череп просто лежал на земле.

- 6 октября в 16:46 по телефону «02» поступило сообщение от несовершеннолетней девушки, которая сообщила о нахождении черепа у торца дома 23/1 по улице Дыбенко, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место стражи порядка действительно нашли и саму школьницу и останки неизвестного человека. Осмотревший череп судмедэксперт пришел к выводу, что человек, которому и принадлежала находка, скончался около года назад.

Сотрудники полиции поблагодарили бдительную девочку и отправили череп в морг. Теперь им предстоит выяснить где остальные кости и как останки человека оказались на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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