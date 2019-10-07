Максим Резник ушел с поста главы комиссии по культуре петербургского ЗакСа

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-07T17:33:35+03:00

Максим Резник больше не хочет возглавлять комиссию по культуре ЗакСа. Фото: пресс-служба ЗакС СПб

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Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник написал заявление с просьбой освободить его от постоянной должности председателя парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Причиной резкого поступка стала критика от спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

- После дискуссии с Вячеславом Макаровым на заседании парламента 2 октября не вижу для себя возможности дальнейшего пребывания на должности председателя комиссии. Есть вещи поважнее важных постов, - пишет «Мойка 78».

При этом депутатские полномочия складывать с себя Резник не собирается и продолжит работать в качестве рядового народного избранника.

Напомним, что выступая с посланием с трибуны ЗакСа Вячеслав Макаров раскритиковал Резника заявив следующее: «председатель комиссии по культуре не может зажигать с Навальным на митинге в Москве».

ИСТОЧНИК KP.RU