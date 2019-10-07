В Санкт-Петербурге ищут татуированную семиклассницу, страдающую лунатизмом

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-07T17:40:46+03:00

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В Санкт-Петербурге начались поиски пропавшей 13-летней девочки. Известно, что два дня назад школьница, страдающая эпилепсией и лунатизмом, сбежала в неизвестном направлении после конфликта в семье. Об исчезновении несовершеннолетней в полицию сообщила ее мать. Поиски

- Женщина рассказала, что между ними произошла ссора 5 октября, после чего около 14:45 ее дочь, находясь на железнодорожной станции «Ржевка», убежала от нее. При этом родительница призналась, что это не первая подобная выходка ее дочки, - пишут «Невские новости».

В полиции уже составили ориентировку на беглянку: школьница была одета в спортивную черную ветровку на молнии, черные джинсы, вязаную черную кофту и синие кроссовки. Из отличительных примет у семиклассницы есть родимое пятно с обратной стороны колена и татуировка в виде сердца на правой руке между большим и указательным пальцем.

В день исчезновения при себе у девочки было только свидетельство о рождении.

ИСТОЧНИК KP.RU