В Санкт-Петербурге ищут татуированную семиклассницу, страдающую лунатизмом
В Санкт-Петербурге начались поиски пропавшей 13-летней девочки. Известно, что два дня назад школьница, страдающая эпилепсией и лунатизмом, сбежала в неизвестном направлении после конфликта в семье. Об исчезновении несовершеннолетней в полицию сообщила ее мать. Поиски
- Женщина рассказала, что между ними произошла ссора 5 октября, после чего около 14:45 ее дочь, находясь на железнодорожной станции «Ржевка», убежала от нее. При этом родительница призналась, что это не первая подобная выходка ее дочки, - пишут «Невские новости».
В полиции уже составили ориентировку на беглянку: школьница была одета в спортивную черную ветровку на молнии, черные джинсы, вязаную черную кофту и синие кроссовки. Из отличительных примет у семиклассницы есть родимое пятно с обратной стороны колена и татуировка в виде сердца на правой руке между большим и указательным пальцем.
В день исчезновения при себе у девочки было только свидетельство о рождении.
ИСТОЧНИК KP.RU